Wakhinane Nimzath : un faux contrôleur des prix escroque un commerçant, l'Ascosen exige plus de vigilance

Un incident préoccupant met en lumière la vulnérabilité des commerçants face aux usurpateurs. Un individu se faisant passer pour un contrôleur des prix a réussi à extorquer la somme de 100 000 F CFA à un jeune commerçant dans la commune de Wakhinane Nimzath. Grâce à une vidéo de surveillance, une plainte a été déposée.



Suite à cette situation, Momath Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), a vivement réagi à cette affaire, appelant à une vigilance accrue et à une meilleure réglementation. Selon lui, cet incident soulève des questions fondamentales sur la procédure de contrôle et la sécurité des commerçants.



« Je pense que ces 1 000 volontaires ont été acceptés. On va les former et on va les identifier. C'est justement cette préparation en amont qu'il faut faire pour éviter pareil désagrément, » a déclaré Momath Cissé, faisant référence aux volontaires récemment intégrés dans le dispositif de contrôle.



Il a ajouté : « Parce qu'on avait pensé, effectivement, qu'il y aura toujours des gens qui vont essayer de se faire passer pour des contrôleurs. Identifier les contrôleurs qui ont déjà eux leurs cartes qu’ils peuvent présenter. Ou c'est au boutiquier de demander à chaque fois la carte aux contrôleurs avant tout contrôle pour que les boutiquiers puissent savoir à qui on s'adresse pour éviter de pareil désagrément. Les contrôleurs sont déjà identifiés par leurs cartes. Et je pense que ceux qui doivent les accompagner doivent avoir leurs cartes »



Cette mésaventure souligne l'importance cruciale pour les commerçants de toujours exiger une carte d'identification officielle à tout individu se présentant comme agent de contrôle. Le patron de l'Ascosen au micro d’iRadio, insiste sur la nécessité d'une formation adéquate et d'une clarté absolue dans l'identification des agents pour prévenir de futurs actes d'escroquerie et garantir la sécurité des transactions commerciales.