Washington autorise des sociétés militaires privées américaines à envoyer leurs employés en Ukraine

Faciliter la maintenance des F-16

La décision d’autoriser des sociétés militaires privées à partir en Ukraine a pour but de faciliter et d’accélérer la maintenance d’une partie du matériel américain fourni par les États-Unis, mais également par d’autres pays alliés à l’Ukraine. Il est notamment question de la maintenance des fameux F-16 qui ont commencé à être livrés au mois de juillet dernier, mais aussi des véhicules de combat de type Bradley, des systèmes de défense aérienne et d’autres matériels que les autorités américaines préfèrent ne pas divulguer. L’idée étant d’accélérer le processus de maintenance.



Responsabilité de l'employeur

Jusqu’à présent lorsque ce type de matériel était très endommagé et même si les mécaniciens ukrainiens ont beaucoup progressé depuis le début du conflit, l’Ukraine devait l’envoyer à l’étranger pour être réparé, principalement en Pologne où l’armée américaine dispose de grandes ressources. Une perte de temps qui avait un impact direct sur le front pour l’armée ukrainienne.



Les employés américains qui travailleront prochainement en Ukraine ne le feront cependant pas sous la responsabilité du Pentagone, mais sous celle de leur employeur.