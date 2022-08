Watford: Ismaila Sarr marque un but incroyable et rate le penalty de la victoire

Un exploit inachevé ! Voilà comment on pourrait qualifier le match d’Ismaila Sarr, lundi soir, pour le compte de la deuxième journée de Championship avec Watford.



Après avoir inscrit un incroyable but à la 12e minute de jeu d’une frappe déclenchée de sa moitié de terrain, le jeune ailier sénégalais a provoqué un penalty à la 72e minute avant de le manquer. Alors que West Bromwich avait réussi à égaliser.



Ismaila Sarr aurait fait un match abouti en réussissant son tir au but. Watford aurait également engrangé 6 points à l’issue de la deuxième journée de Championship.