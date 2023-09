Wilane met en garde Khalifa Sall et Cie: "Arrêtez d'utiliser le nom du PS dans vos tournées"

Abdoulaye Wilane ne veut plus entendre Khalifa Ababacar Sall, leader du mouvement Takhawou Sénégal et compagnie utiliser le nom du Parti socialiste pour battre campagne. Il l'a fait savoir, ce vendredi, dans notre émission Parlons actualités dans MidiKeng. Le porte-parole du Parti Socialiste et initiateur de l'Union socialiste a averti ses anciens camarades en ces termes : "Arrêtez d'utiliser le nom du PS dans vos tournées".

Fana CiSSE

