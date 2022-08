Willian quitte le Corinthians à cause de menaces de mort

L'international brésilien Willian (34 ans) a résilié vendredi son contrat avec le Corinthians à cause... de menaces de mort dont il a été victime sur les réseaux sociaux.



"Je ne suis pas revenu au Brésil pour être menacé, a-t-il expliqué à Globo Esporte. Or les menaces n'ont jamais cessé. À chaque fois que le Corinthians perdait ou jouait mal, ma famille recevait des menaces, des insultes sur les réseaux sociaux. Ma femme, mes filles, et plus tard mon père et ma soeur, ont été visés"



Selon plusieurs médias anglais, Willian pourrait s'engager avec Fulham dans les prochaines semaines.