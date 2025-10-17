Women's Basketball League Africa (WBLA) : Yacine Diop rejoint l'APR Rwanda

Hauteur d’une belle campagne lors du dernier Afrobasket, où le Sénégal avait terminé à la quatrième place, Yacine Diop apportera son expérience à l’effectif de l'APR Rwanda, qui ambitionne de décrocher une place pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions.

Ces éliminatoires se déroulent à Kigali du 19 au 26 octobre 2025. Notons que la zone 5 des éliminatoires de la women Basketball Africa League regroupe les meilleures équipes du Rwanda , Burundi , Tanzanie, Ouganda, Kenya et Egypte.

La capitaine de l’équipe nationale féminine du Sénégal, Yacine Diop a rejoint le club rwandais de l’APR pour disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, Zone 5 des Women's Basketball League Africa (WBLA).