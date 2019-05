Xavi: "Le Barça est le club le plus exigeant, au Real Madrid la victoire leur suffit"

Un des joueurs qui a marqué l'histoire du FC Barcelone et de 'La Roja' raccrochera les crampons. Le monde du football est peiné de voir un joueur comme Xavi Hernández prendre sa retraite en tant que joueur professionnel.



Lors de son édito dans 'El Toque de Lorena' de 'Marca', l'ancien joueur du Barça a fait référence aux différences de style entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais aussi les difficultés que connaissent les 'culés' sur leur façon de jouer.



"Les joueurs doivent être patients pour pouvoir réussir au Barça parce que c'est le club le plus exigeant au monde. Il faut gagner en jouant bien. Au Real, ce n'est pas le cas", a souligné Xavi.



"Eux gagnent 1-0 à la 93ème minute ou même 3-2, revenant au score dans un match désastreux, et c'est la meilleure chose qui soit au Real Madrid. Les matches épiques, s'accrocher et lutter... nous n'avons pas cela. Au Barça, tu gagnes 1-0 à la 90ème minute et on passe toute la semaine d'après à analyser ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas eu le ballon, pourquoi on n'a pas trouvé les latéraux... au Real on ne se demande pas tout cela. Eux gagnent et il n'y a pas de débat. C'est dans leur gène de gagnant", a-t-il affirmé.



"Il n'y a aucun club comme le Barça où tu dois gagner et, en plus, convaincre le 'socio'. La différence entre eux et nous c'est que quand les choses vont mal, au Real ils sont tous unis", a conclu Xavi.