Y en a marre réclame la "démission du président Macky Sall"

Le mouvement Y en a marre appelle tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs à « maintenir la mobilisation générale pour réclamer la démission du Président Macky Sall ».



Ce même mouvement a combattu en 2011-12 la 3e candidature de l'ancien président Abdoulaye Wade, aux côté du peuple et de Macky Sall.



Depuis jeudi, de violents affrontements ont éclaté à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal suite à la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef Les Patriotes, à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse. Cette décision qui pourrait le rendre inéligible pour la présidentielle 2024, a été source de colère de ses militants qui ont manifesté. Le pays est passé d'une manifestation à des pillages et saccages de biens d'autrui. On parle d'au moins 15 morts.



Pour le moment, l'opposant est toujours chez lui. Le juge doit décerner un mandat d'arrêt s'il doit aller en prison. Ce qui n'a pas été fait, selon ses avocats.