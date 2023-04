Yankhoba Diatara se rend chez Idrissa Seck

Diatara va-t-il claquer la porte ou présenter ses excuses auprès de son leader Idrissa Seck ? L’opinion sera édifiée sous peu puis que le ministre des Sports est en route pour se rendre au domicile du patron de Rewmi. Cette rencontre intervient quelques jours après sa destitution de son poste de vice-président du parti. Ce jeudi matin, la presse fait état d’une colère de Idy qui n’a pas aimé le silence de son ex-numéro 2, après avoir été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Ba.



« Tu as été reçu par le Premier ministre sans m’en informer ? », a-t-il demandé à Diatara. « Oui, effectivement, mais c’était dans le cadre des activités gouvernementales », répond-il, serein. Mais le président du CESE ne peut gober cet argument. Idy croit dur comme fer que Amadou Ba l’a reçu dans le cadre politique et est en train de « manœuvrer », informe Emedia. Des sources concordantes confient que Idrissa Seck, fou de colère, est allé plus loin en soupçonnant le Premier ministre de prendre des initiatives dans le sens de « déstabiliser Rewmi ».



Les amis de longues dates devraient mettre les points sur les « i ».