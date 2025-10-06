Yassine Fall prévient : « Aucun crime de sang ni détournement public ne bénéficiera d’indulgence »

En visite ce lundi matin à la prison de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a tenu un discours ferme dans un contexte marqué par la reddition des comptes et l’ouverture des dossiers sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Elle a rappelé que certaines infractions ne sauraient bénéficier d’aucune clémence.
« Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics, ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a affirmé la garde de Sceaux avec fermeté.
Et d’ajouter : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société ».
« Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics, ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a affirmé la garde de Sceaux avec fermeté.
Et d’ajouter : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société ».
Autres articles
-
Réforme du système carcéral : Yassine Fall annonce une série de mesures pour améliorer les conditions de détention au Sénégal
-
Air Sénégal renforce sa flotte pour soutenir son réseau
-
Lutte contre le trafic de tout genre : 19 000 faux billets et des médicaments d’une valeur de 228 millions F CFA saisis entre Koungheul et Dakar
-
Deux (2) morts et et sept (7) blessés dans un effondrement à Kaolack : le Commandant chef du Groupement d'incendie fait le point
-
"Injures et diffamation" à l'encontre d'un responsable Layenne : un conseiller municipal et un activiste arrêtés à Malika