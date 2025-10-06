Yassine Fall prévient : « Aucun crime de sang ni détournement public ne bénéficiera d’indulgence »

En visite ce lundi matin à la prison de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a tenu un discours ferme dans un contexte marqué par la reddition des comptes et l’ouverture des dossiers sur les violences politiques survenues entre 2021 et 2024. Elle a rappelé que certaines infractions ne sauraient bénéficier d’aucune clémence.



« Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics, ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a affirmé la garde de Sceaux avec fermeté.



Et d’ajouter : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société ».