Yémen: les rebelles houthis revendiquent une seconde attaque en mer Rouge contre un porte-avions américain

« Les forces armées yéménites ont visé, pour la seconde fois en 24 heures, le porte-avions américain USS Harry Truman dans le nord de la mer Rouge, avec de nombreux missiles balistiques et de croisière ainsi qu'avec des drones, dans un engagement qui a duré plusieurs heures », ont annoncé ce lundi les Houthis sur Telegram.



Les Houthis avaient averti qu’ils étaient « prêts à répondre à l’escalade par l’escalade ». Ils affirment avoir tiré 18 missiles et un drone hier contre le porte-avions USS Harry Truman et sa flotte, dans le nord de la mer Rouge, ainsi qu’une nouvelle salve de missiles balistiques et de croisière tôt ce lundi matin. Ils avaient prévenu qu’ils viseraient les navires de marchandises américains en mer Rouge, tant que les États-Unis « poursuivraient leur agression ». Le commandement militaire américain n’a confirmé aucune opération, ni dommage pour l’instant — il s’est borné à dire que ses forces continuent à combattre les « terroristes Houthis soutenus par l’Iran », rapporte notre correspondante à New York, Carrie Nooten.



L'attaque de dimanche était annoncée comme une riposte aux frappes menées la veille par les États-Unis et qui ont tué, selon Washington, plusieurs chefs des rebelles yéménites. Washington, de son côté, promet de poursuivre ses frappes au Yémen tant que les rebelles continueront d'attaquer la navigation en mer Rouge, le président américain Donald Trump avertissant qu'il utiliserait une « force létale écrasante ».



Apaiser les tensions

Pékin a réitéré lundi son appel à une solution diplomatique pour apaiser les tensions. « La Chine s'oppose à toute action qui aggrave la situation en mer Rouge », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse régulier à Pékin. « La situation en mer Rouge et la question yéménite ont des causes complexes et doivent être résolues de manière appropriée par le dialogue », a affirmé Mao Ning. Pékin avait déjà appelé l'an dernier à mettre fin au « harcèlement » des navires civils dans ces eaux, par lesquelles transite une grande partie de son commerce avec l'Union européenne.



Ce dimanche, l'ONU a également demandé aux États-Unis et aux rebelles houthis au Yémen de cesser leurs attaques après une escalade militaire qui « risque d'exacerber les tensions régionales » entre Washington et ce mouvement soutenu par l'Iran, a déclaré le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres. « Nous appelons à la plus grande retenue et à la cessation de toutes les activités militaires », a déclaré dans un communiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole d'Antonio Guterres. « Toute nouvelle escalade pourrait exacerber les tensions régionales, alimenter des cycles de représailles susceptibles de déstabiliser davantage le Yémen et la région et faire peser de graves risques sur la situation humanitaire déjà désastreuse dans le pays », a-t-il ajouté.



Le commerce international durement impacté

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, possèdent une forte capacité de nuisance sur le commerce international car la majorité du flux maritime mondial passe au large de ses côtes. Les attaques ont perturbé le trafic en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial, poussant les États-Unis à mettre en place une coalition navale multinationale et à frapper des cibles rebelles au Yémen, parfois avec l'aide du Royaume-Uni.



Membres du dénommé « Axe de la résistance contre Israël », ils ont mené de nombreuses attaques depuis le début de la guerre à Gaza. Après le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les Houthis ont mené « en solidarité avec les Palestiniens » plusieurs attaques aux missiles contre Israël et des navires accusés de liens avec Israël. Les attaques ont cessé avec l'entrée en vigueur le 19 janvier d'une trêve à Gaza après quinze mois de guerre destructrice. Mais après le refus d'Israël de permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, les rebelles ont annoncé le 11 mars leur intention de les reprendre contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël, au large du Yémen.