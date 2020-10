Yémen : un vaste échange de prisonniers entre rebelles et gouvernement

Des avions transportant des prisonniers échangés par les belligérants ont décollé de trois aéroports jeudi 15 octobre lors d'une opération qui a pour but de rapatrier environ 1 000 hommes, a déclaré le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).



Cet échange de prisonniers est "le plus vaste depuis le début du conflit", a souligné le CICR qui organise l'opération.



Le mois dernier, la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite et les rebelles chiites Houthis du Yémen ont trouvé un accord en Suisse pour procéder à l'échange de 1 081 prisonniers, dont 15 Saoudiens, le plus important depuis le début, en décembre 2018, des négociations de paix, qui sont depuis au point mort.



Pour le début de cet échange, plusieurs vols sont partis de Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, de la ville de Seyoun (sud-est) contrôlée par le gouvernement et de la ville saoudienne d'Abha, selon des responsables rebelles. Un avion a décollé de Sanaa avec à bord 15 soldats saoudiens et 4 soudanais, libérés par les Houthis.



Ces soldats sont arrivés sur une base aérienne de Riyad, a indiqué la télévision d'État saoudienne Al-Ekhbariya, citant la coalition militaire qui intervient au Yémen. Les rebelles Houthis avaient auparavant indiqué que l'avion devait atterrir à Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite.