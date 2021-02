Yen a marre rend visite à Ousmane Sonko pour lui "apporter son soutien moral"

Une délégation de Y en a marre, dirigée par son coordonnateur Aliou Sané a rendu visite ce mardi à Ousmane Sonko, président du parti Pastef. L'objectif de cette visite était de lui apporter le soutien moral du mouvement, et marquer l'engagement des Yenamarristes et leur détermination à se dresser pour préserver ce qui reste de la démocratie sénégalaise.



Une démocratie qui, selon Yen a marre, est violée, piétinée, soumise à rude épreuve sous le régime du président Macky Sall, qui risque de réduire notre chère nation à une démocratie sans opposition politique».



Au sortir de cette rencontre, Y en a marre a marqué sa détermination à se mobiliser ainsi que l’ensemble des forces citoyennes et politiques, pour empêcher cette troisième tentative de Macky Sall de s’aborder nos institutions judiciaires pour liquider ses adversaires politiques: Karim Wade, Khalifa Sall .... après OUSMANE Sonko sera au tour de qui ?



« Notre partie a aujourd’hui plus que jamais besoin de ses filles et fils, pour sauver sa promesse de pays de paix, et de liberté», déclare Yen a marre.