Yérim Thiam sur la déclassification du rapport de l'IGE, " c'est une requête insensée"

Les avocats de l'Etat du Sénégal ne veulent plus entendre la déclassification des rapports de l'inspection général d'Etat (IGE), que réclament les avocats de l'ex-maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall dans l'affaire dite caisse d’avance. Car, selon l’ancien bâtonnier, Me Yérim Thiam « cette requête est insensée ».



Il poursuit : " les rapports de l'inspection général d'Etat ne se font pas dans le secret et les inspecteurs n’ont pas le droit de le remettre à une autre personne que le président de la République qui en donne la suite qu’il veut."



L’Agent judiciaire de l’Etat, Antoine Félix Diome a également souligné que "la loi ne dit nulle part que le président de la République doit classifier le rapport." A en croire cet agent judiciaire de l'Etat, les avocats de Khalifa Sall ont évoqué ce point pour déplacer le débat sur un autre terrain qui n’a rien à voir avec les faits de l’espèce. « Qu’est-ce que la déclassification va apporter de plus ou retirer de moins à cette affaire? », s’est-il interrogé, avant de conclure que « ce débat n’a pas de sens ».









(