Yeumbeul : Un membre d’un gang arrêté pour « meurtre et vol à main armée »

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé, ce mercredi 5 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une série d’infractions graves, notamment « association de malfaiteurs, meurtre, vol en réunion avec usage d’arme blanche et menaces ». Selon la police, le mis en cause a été arrêté à la suite d’une mise à disposition par les éléments de la Brigade de recherche, après son retour de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.



Le suspect est cité dans le meurtre d’un homme survenu le 5 juin 2025 au quartier Afia 6, à Yeumbeul. Ce soir-là, « des jeunes à bord de scooters avaient agressé avec des armes blanches un individu avant d’emporter un sac contenant de l’argent », rapporte la police. La victime, un convoyeur de fonds d’une entreprise locale, avait été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle est décédée des suites de ses blessures.



L’enquête ouverte après les faits avait permis d’interpeller six personnes présumées impliquées dans cette agression mortelle. « Grâce aux avis de recherche et aux renseignements recueillis sur le reste de la bande, les enquêteurs ont appris que l’un des suspects recherchés avait été interpellé et déféré par le Commissariat de Thiaroye pour un autre vol en réunion », indique une source policière. Un ordre d’extraction a alors été émis pour l’entendre sur les faits.



Face aux enquêteurs, le mis en cause a d’abord nié toute implication avant de reconnaître sa présence lors de l’attaque. Il a toutefois tenté de minimiser son rôle, affirmant qu’il se limitait à « la conduite de la moto et à la surveillance des lieux ». Il a déclaré qu’ils avaient quitté Guédiawaye en scooter et s’étaient rendus à Mbed Fass, près du magasin où travaillait la victime. Selon ses aveux, « avec l’aide d’un employé du magasin », ses trois acolytes avaient suivi la victime avant de l’agresser et de s’emparer de son sac d’argent.



Placé en garde à vue, le suspect a été entendu sur procès-verbal et l’enquête se poursuit afin d’identifier les autres membres du groupe encore en cavale. Les autorités saluent cette nouvelle interpellation, qui pourrait permettre de « boucler définitivement l’enquête sur ce meurtre d’une rare violence » ayant marqué les habitants de Yeumbeul et de ses environs.