Yeumbeul : un cambrioleur trahi par ses habits et sandales abandonnés sur les lieux

Les présumés auteurs d’un récent cambriolage de boutique au quartier Boune village de Yeumbeul Comico ont été coincés par les éléments de la brigade de recherche de la localité. Il s’agissait d’une bande de deux jeunes hommes. L’un des supposés cambrioleurs considéré comme le chef de gang a été trahi par ses habits abandonnés sur les lieux du crime. Ce dernier aurait par empressement abandonné ses vêtements avec lesquels il avait emballé son butin au moment de quitter les lieux du cambriolage.



À en croire le récit du quotidien « Les Échos », les deux malfaiteurs avaient ciblé durant la nuit une boutique du quartier de Boune village pour y commettre leur forfait. Une fois sur les lieux, les malfaiteurs ont volé des articles et autres denrées alimentaires. Le chef de gang qui s’est déshabillé, a emballé le butin dans ses vestimentaires. Mais, au moment de se retirer, ils ont réveillé sans le vouloir le boutiquier, qui a crié d'au voleur.



Ayant peur d'être arrêté, le chef de gang a abandonné son butin sur les lieux ainsi que ses sandales. Alertés, les policiers du commissariat de Yeumbeul Comico ont ouvert une enquête et se sont lancés à la traque aux voleurs en fuite. Finalement, ils localisent le quartier général du gang et y font une descente. Sur place, ils ont interpellé l’un d’entre eux en possession de cornets de chanvre indien. Dans la même foulée, le cambrioleur-propriétaire des effets vestimentaires et des sandales a été aussi arrêté.



Livrés aux policiers enquêteurs, les deux mis en cause sont passés aux aveux et ont reconnu les charges retenues contre eux. Ils ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs et tentative de vol commis la nuit avec effraction ».