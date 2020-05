Yeumbeul: une marchande de légumes pique un malaise dans un car rapide et meurt sans assistance

La mort brusque d’une marchande de légumes est sur toutes les langues à Yeumbeul, une localité de la banlieue dakaroise. Dieynaba Diop a piqué un malaise à bord d’un car rapide avant de perdre la vie sur la chaussée.



Le drame a eu lieu mardi à l’aube. Selon le journal « Les Echos », la victime a piqué un malaise brusque à peine qu’elle a pris le véhicule de transport en commun à l’arrêt Mbedd Fass et se mit à développer des signes graves.



Elle a été aussitôt débarquée du véhicule par l’apprenti et laissée sur le bas-côté de la chaussée. Elle continuait à se plaindre de malaise et se tortillait de douleurs devant les passants qui, avec la psychose du coronavirus, n’ont pas voulu la secourir. Elle rendra l’âme sur les lieux.



C’est vers 7 heures que les limiers de la police de Yeumbeul ont été alertés. Sur place, ils ont trouvé une foule immense autour du corps sans vie de la dame. Le médecin-légiste et les sapeurs-pompiers ont été vite avisés.



La dépouille a été évacuée à l’hôpital Fann pour autopsie.