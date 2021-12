Yewwi Askan Wi lance une pétition pour traduire Macky Sall devant la Haute cour de justice

La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) n’en démord pas. Face à la presse, Ousmane Sonko et Cie comptent saisir l’Assemblée nationale pour traduire le président de la République Macky Sall devant la Haute cour de justice pour « haute trahison ».



« Nous avons décidé de lancer une pétition pour recueillir le maximum de signatures des Sénégalais et nous allons saisir l’Union africaine et l’Assemblée nationale pour que Macky Sall soit conduit devant la Haute cour de justice pour avoir trahi sa fonction, pour avoir déshonoré nos institutions et pour avoir trahi son serment », a dit Ousmane Sonko lors de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi.



« Les gens viennent nous voir souvent pour nous dire qu’il faut lui aménager une porte une sortie. Il faut discuter pour une médiation. Il faut le rassurer. Mais avait-il, aménager une porte de sortie à Abdoulaye Wade ? La porte de sortie, c’était l’emprisonnement de son fils (Karim Wade) , il a utilisé la CREI pour ce dernier », a ajouté le leader de Pastef.



Ousmane Sonko soutient que le Président Sall rendra compte après le pouvoir. «Le Sénégal est un pays de droit, c’est le peuple sénégalais qui choisit librement. S’il l’a exercé en bon père de famille, il termine son mandat et rentre en citoyen respecté et respectable. S’il insiste, il rendra compte », a-t-il dit.