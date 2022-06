Yewwi Askan Wi maintient la tenue de son rassemblement ce vendredi

En prélude de leur rassemblement du vendredi 17 juin 2022, les membres de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) ont tenu une conférence de presse ce mardi, au siège du parti républicain pour le progrès (PRP). Cette rencontre s’est tenue en l’absence d’Aida Mbodji, de Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko. Déthié Fall, mandataire national, a informé de la tenue d’un rassemblement pacifique à Dakar et à Ziguinchor ce vendredi 17 juin.



« Nous maintenons notre rassemblement du 17 juin. Ce même jour, il y aura une marche pacifique à Ziguinchor. Pour cette fois au lieu d’un seul point de rassemblement sur le territoire national, il y aura deux, à la Place de l’Obélisque à Dakar et à Ziguinchor. Et nous demandons à tous ceux qui sont au niveau de la diaspora de faire la même chose. Nous les félicitons pour le rassemblement qu’ils ont réussi la fois passée et qui a amené le Président Macky Sall à recevoir n’importe qui en France. Des audiences décriées par tous les Sénégalais », a déclaré le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi.