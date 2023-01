Yewwi Aslan Wi annonce le report de son rassemblement

La coalition YEWWI ASKAN WI informe dans un communiqué le report, à une date ultérieure, de son grand rassemblement initialement prévu ce samedi 14 janvier, évoquant la série d'accidents tragiques survenus ces derniers jours, avec leur lourd bilan en vies humaines et en dommages physiques sur des compatriotes.



Il s'y ajoute, lit-on dans le document, la douloureuse disparition de "leur frère" Gora NDOYE, député YÉWWI ASKAN WI de la circonscription "Asie-Océanie".



En lieu et place, la coalition recommande à tous militants, sympathisants et à tous les citoyens, de consacrer une partie de cette journée, à un recueillement et des prières pour le repos de l'âme des disparus, ainsi qu'un prompt rétablissement des blessés, et pour la paix dans le pays.