Younès Belhanda ne veut pas quitter Galatasaray

Younès Belhanda va retrouver la compétition avec son club de Galatasaray qu’il n’a pas l’intention de quitter cet hiver. Annoncé dans plusieurs clubs alors que le mercato hivernal vient de s’ouvrir, l’international marocain a démenti les rumeurs de départ de Turquie. « Ma situation est très simple : j’ai 2 ans et demi de contrat avec Galatasaray. J’ai été blessé, je me suis bien soigné et j’ai hâte de reprendre la compétition », indique le joueur au site internet Yahoo Sport. « Mon nom revient à chaque mercato. Cela me fait plaisir que l’on pense à moi. Aujourd’hui, c’est simple : je ne suis en négociations avec personne. Ni en Ligue 1, ni au Qatar. Je n’ai jamais demandé à quitter mon club et ne suis pas dans l’idée de le quitter. Je suis sous contrat et bien ici ! », précise-t-il.