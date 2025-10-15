Youssou Ndour sur la qualification des « Lions » : « le Sénégal confirme sa place dans le monde »

À la suite de la qualification retentissante de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, l’artiste et icône planétaire Youssou Ndour a tenu à adresser ses félicitations aux « Lions » ainsi qu’à l’ensemble du football sénégalais.
« On est un grand pays de football. Aujourd’hui encore, le Sénégal confirme sa place dans le monde », a écrit Youssou Ndour sur Facebook.
Le chanteur a également salué l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette réussite. « Félicitations à tous les sportifs, dirigeants, supporters et staff qui ont hissé notre pays si haut ! »
« On est un grand pays de football. Aujourd’hui encore, le Sénégal confirme sa place dans le monde », a écrit Youssou Ndour sur Facebook.
Le chanteur a également salué l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette réussite. « Félicitations à tous les sportifs, dirigeants, supporters et staff qui ont hissé notre pays si haut ! »
Autres articles
-
Commande publique : le Sénégal franchit un cap décisif avec la dématérialisation totale des marchés
-
Sénégal – Mauritanie : Sourire aux lèvres, le Président Diomaye Faye soutient les « Lions » au stade Abdoulaye Wade
-
Ndorna : les femmes plaident pour un meilleur accès dans les instances de décision
-
Nécrologie : l’icône de la musique sénégalaise, Dial Mbaye n’est plus
-
Hivernage Zéro Paludisme : lancement des opérations de délarvage et de saupoudrage à Pikine ce 14 octobre