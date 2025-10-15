Réseau social
Youssou Ndour sur la qualification des « Lions » : « le Sénégal confirme sa place dans le monde »



À la suite de la qualification retentissante de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, l’artiste et icône planétaire Youssou Ndour a tenu à adresser ses félicitations aux « Lions » ainsi qu’à l’ensemble du football sénégalais.
 
« On est un grand pays de football. Aujourd’hui encore, le Sénégal confirme sa place dans le monde », a écrit Youssou Ndour sur Facebook.  
 
Le chanteur a également salué l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette réussite. « Félicitations à tous les sportifs, dirigeants, supporters et staff qui ont hissé notre pays si haut ! »


Moussa Ndongo

Mercredi 15 Octobre 2025 - 00:24


