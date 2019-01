Youssou Touré tance Mame Mbaye Niang : «C’est indigne qu’un ministre de la République…»

Les propos de ministre du Tourisme par ailleurs responsable au sein de l’Alliance pour la République (Apr) ont profondément choqué Youssou Touré. Le ministre conseiller qui était l’invité de l’émission «Rfm Matin » du jeudi 24 janvier est d’avis que ce n’est responsable pour un ministre de la République de proférer un discours guerrier, d’autant plus que le Sénégal est un pays de droit.



«C’est irresponsable pour un ministre de la République de déclarer qu’il a recruté des gros bras. Nous sommes dans quelle République? Le Sénégal est un pays de droit et personne ne peut rien contre personne», a-t-il martelé.



Très remonté contre Mame Mbaye Niang, le ministre conseiller indique que leur leader s’oppose à tout acte tendant à avaliser la violence de quelque manière que ce soit : «Je vais vous faire une petite révélation : Macky Sall nous appelle à chaque fois qu’il entend quelqu’un tenir un discours guerrier, il appelle l’auteur pour le raisonner et lui demander de lever le pied.»



Mais, fait-il remarquer, un discours pacifiste doit être tenu aussi bien du côté du pouvoir que de l’opposition, car le Sénégal n’a rien à gagner si on l’installe dans le chaos.