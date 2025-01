Zac Mbao : le conducteur de moto "Jakarta" qui dépouillait les femmes arrêté par la police

Le conducteur de moto "Jakarta", connu sous le nom de I. Fall alias Birahim, recherché pour avoir dépouillé plusieurs femmes, a été arrêté par la police de Zac-Mbao. Cette arrestation met fin à un véritable cauchemar pour de nombreuses victimes, ciblées sur le trajet entre Keur-Mbaye Fall et Zac-Mbao.



Selon L'Observateur, Birahim utilisait un stratagème ingénieux. Il se montrait serviable, acceptait de transporter ses victimes, et les convainquait de lui confier leurs sacs pour des raisons de confort et de sécurité. Pendant le trajet, il en profitait pour subtiliser discrètement le téléphone portable du sac. Une fois à destination, il remettait le sac à ses passagères et disparaissait rapidement.



Plusieurs femmes, dont Ndèye Nd., Nafissatou S., Mame Coumba S., et Rokhaya Daba Nd., ont rapporté avoir été victimes de ce mode opératoire, souvent constatant la disparition de leurs téléphones après le départ du voleur. Les témoignages ont permis aux enquêteurs de dresser un portrait précis du suspect : taille moyenne, teint clair, légèrement ventru, coiffé d’un bonnet noir et jaune.



Avec de l’aide, la police a obtenu son numéro de téléphone et organisé un piège. Lors d’un rendez-vous fictif fixé par les enquêteurs, Birahim a été appréhendé et conduit au commissariat. Ses victimes l’ont formellement identifié.



I. Fall a été déféré au parquet de Pikine, ce lundi 27 janvier 2025, pour " vols multiples avec usage de moyen de transport."