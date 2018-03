Zappé par Deschamps, Ferland Mendy dira-t-il oui à Aliou Cissé ?

Surveillé depuis un certain temps par le coach de l’équipe nationale, Aliou Cissé et celle de la France, Didier Deschamps selon le quotidien L’Equipe, Ferland Mendy a été zappé ce jeudi par ce dernier lors de la publication de sa liste de 24 joueurs devant disputer les matchs amicaux contre la Colombie le 23 mars au Stade de France (21h00), et la Russie, le 27 mars à Saint-Pétersbourg (17h50). Ce qui pourrait amener le jeune de 22 ans à se tourner vers la sélection de son pays d’origine le Sénégal et accepter ainsi l’appel du technicien sénégalais.



Pour rappel, Aliou Cissé avait révélé le 2 mars dernier, qu’il avait discuté avec le Lyonnais, lors de la publication des 30 joueurs qui vont jouer les matchs amicaux contre l’Ouzbékistan et la Bosnie le 23 et le 27 de ce mois de mars.

« C’est vrai que j’ai discuté avec Ferland d’une possibilité de jouer pour le Sénégal. J’en ai aussi parlé à sa famille, mais je garde espoir. Je ne veux pas aussi lui mettre la pression parce qu’il n’est pas encore prêt », avait soutenu l’ancien capitaine des « Lions ».



Dans une récente interview publiée sur le site internet de son club, Ferland Mendy disait ne pas encore choisi quel maillot porté, entre celui des Bleus et la tunique des "Lions"





Source: Stades