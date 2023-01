Ziaara Omarienne : le khalife Thierno Madani Tall appelle à la paix et invite les politiques à la "prudence"

La 43ème édition de la Ziarra Omarienne, commémorant le rappel à Dieu de Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall (anciens de la famille omarienne), s’est tenue du 27 au 29 janvier 2023. La cérémonie, qui se tient chaque année, a été clôturée hier dimanche. Elle a été marquée, cette année, par le discours fort de Thierno Madani Tall, khalife de la Communauté Omarienne.



Ce dernier a souligné que « la coexistence pacifique entre les êtres humains, malgré leur différence de couleur, de civilisation et de culture, est l’une des valeurs prônées par l’islam, qui est une religion de paix et de concorde», mais aussi «l’une des hautes valeurs morales pour le parachèvement desquelles, le meilleur des créatures, notre prophète Mouhammad (PSL)».



Poursuivant, Thierno Madani Tall a donné l’exemple des hommes de valeurs comme Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. « Ils étaient de véritables chantres de la vérité qui ne craignaient, dans le sentier de Dieu, le blâme de quiconque ou la menace d’aucun souverain. Leur action était guidée par la lanterne de la victoire de l’islam et du service rendu à la sunna prophétique. Ils ne manquaient jamais de rappeler aux autorités et aux dirigeants politiques, en particulier, de remplir leur devoir envers les citoyens, de ne pas attiser la discorde, et d’éviter tout ce qui pourrait engendrer des conséquences indésirables», a appuyé le guide religieux.



Toutefois, il a aussi exhorté les hommes politiques à plus de prudence face aux risques liés à la découverte des ressources pétrolières et gazières. A cet effet, il n’a pas manqué de formuler des prières afin que « les premières gouttes de pétrole et de gaz qui seront extrait au cours de l’année 2023 soient accompagnées par la bénédiction d’Allah (SWT) pour le développement et la prospérité socio- économique de notre chère nation ».