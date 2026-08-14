Ziarra de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara : Le CRD fixe les priorités pour l'accueil des pèlerins à Dar Salam Chérif

La salle de conférence de la Gouvernance a abrité, ce vendredi 14 août 2026, le Comité régional de développement (CRD) axé sur l'organisation de la Ziarra annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aidara. Cette rencontre préparatoire a réuni les autorités administratives, les élus locaux, les services techniques ainsi que le comité d’organisation pour définir les dispositions logistiques, sécuritaires et sanitaires requises pour le bon déroulement de cet événement religieux majeur.



Au cœur des discussions, l'accès au site religieux a constitué une préoccupation centrale. Les organisateurs et les acteurs locaux ont formulé une demande pressante pour la réhabilitation urgente du tronçon routier de 11 kilomètres reliant Darou Salam à Kataba. Pour anticiper les difficultés de circulation, le maire de Kataba 1, Alassane Diatta, a annoncé une contribution municipale comprenant une enveloppe d'un million de francs CFA, trois tonnes de riz et du matériel phytosanitaire d'une valeur de 400 000 francs CFA, en plus de travaux de remblaiement engagés avec l'appui de partenaires. L'Ageroute, l'armée et les services techniques ont été sollicités pour achever le renforcement de cette voie d'accès avant la fin du mois.



Face à ces sollicitations, le gouverneur de région a réaffirmé le soutien de l'État pour garantir la couverture sécuritaire, sanitaire et hygiénique de la manifestation. Les services compétents ont confirmé leur mobilisation, tandis que la Direction du matériel et du transit administratif du ministère de l'Intérieur a été saisie pour appuyer la logistique, notamment face aux risques d'intempéries. Le chef de l'exécutif régional a par ailleurs rappelé que Dar Salam Chérif et les cités environnantes figurent parmi les localités bénéficiaires du programme national de modernisation des foyers religieux.



L'affluence attendue nécessite également des dispositions particulières aux points de passage frontaliers, notamment au poste de Séleti. Les autorités entendent faciliter la traversée des nombreux fidèles en provenance de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, de la Sierra Leone et de plusieurs régions du Sénégal.