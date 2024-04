Ziarra générale : Tivaouane se prépare à accueillir les fidèles Tidianes

En prélude de la Ziarra générale de Tivaouane prévue le 21 avril prochain, le préfet de la localité Mamadou Guèye a présidé, mercredi, une réunion consacrée aux préparatifs. La rencontre s’est tenue en présence des représentants du khalife général des Tidianes Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Ababacar Cissé et Serigne Habib Sy Babacar Sy Mansour.



Des mesures dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, de l’approvisionnement en eau, de la fourniture d’électricité, de l’assainissement, l’approvisionnement en bois de chauffe, l’éclairage des sites d’hébergement sont aussi des rubriques de l’organisation de cet évènement religieux, a rappelé Mamadou Guèye, le préfet du département de Tivaouane.



Les organisateurs de la Ziarra ont rappelé que la clé de la réussite de cette manifestation religieuse est l’escorte par la police et la gendarmerie des convois de fidèles qui doivent quitter Dakar pour s’arrêter à Kogne Diacka, à Tivaouane, en passant par Pikine, Thiaroye, Rufisque, Bargny, Yenne, Sendou, Thiès.



Le responsable de la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, tous les acteurs médicaux promettent une meilleure coordination de leurs interventions, afin d’éviter l’encombrement inutile des services d’urgence des structures de santé, notamment celui de l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane.



Toutes les grandes cuisines mises en place par le comité d’organisation recevront les agents des services d’hygiène, qui comptent jouer totalement leur partition pour un contrôle ferme de ces espaces clefs de restauration des fidèles, rapporte l’APS.



Le niveau de sécurité sera plus relevé, promet le commissaire Diouf, qui annonce le déploiement de 500 éléments, contre 350 l’année dernière.

La gendarmerie a fait la même promesse de sécuriser les axes Thiès-Tivaouane, Ngaye-Tivaouane et Mboro -Tivaouane. La gendarmerie maréchaussée a prévu de positionner des barrières de sécurité.



Une veillée religieuse à la mémoire de Sokhna Oumou Khairy Sy, fille de Serigne Babacar Sy, va précéder la Ziarra générale. Cette rencontre sera animée par son fils Serigne Babacar Sy Cissé, plus connu sous le nom de Pape Cissé, en présence de notabilités religieuses, d’autorités administratives et de fidèles Tidiane.