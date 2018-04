Zidane: "Iniesta méritait le Ballon d'Or"

Zinedine Zidane a beau être très attaché au Real Madrid, l'actuel entraîneur du club merengue sait reconnaître le talent, même quand il vient du camp d'en face et du FC Barcelone. A la veille de la réception de Leganes, samedi à Santiago-Bernabeu dans le cadre de la 35e journée de Liga, Zizou a ainsi rendu un hommage appuyé à Andres Iniesta, qui venait d'annoncer quelques heures plus tôt son départ du club catalan en fin de saison.



"Les deux ou trois fois où je me suis retrouvé avec lui, c'était génial même s'il est très réservé. J'aime les gens qui démontrent tout sur le terrain et qui sont tranquilles en-dehors. Je n'ai que des compliments pour lui et de l'admiration pour son football", a ainsi déclaré l'ancien meneur des Bleus, qui partage avec le milieu de terrain espagnol l'amour du beau geste. Pour le Ballon d'Or 1998, la légende blaugrana méritait la même récompense.



"Je lui souhaite le meilleur comme joueur et comme personne. Il méritait le Ballon d'Or, surtout lorsqu'il a remporté le Mondial (en 2010)". Celui qui compte 125 sélections avec l'Espagne (13), avec qui il a également remporté deux championnats d'Europe (2008 et 2012), avait été devancé cette année-là par son coéquipier en club, Lionel Messi. L'Argentin avait alors remporté le deuxième de ses cinq Ballons d'Or.

Sports.fr