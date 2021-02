Zidane: "J'ai envie que (la presse) me laisse tranquille"

Zinedine Zidane est agacé par la presse espagnole sur les questions sur son avenir. Il l’a fait savoir ce vendredi en conférence de presse.



« J’ai l’impression qu’ici, à chaque conférence de presse on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé, a-t-il taclé. « Est-ce que ça me fait plaisir d’entendre que je suis dehors à chaque fois qu’on fait un mauvais match? Eh bien non, je ne suis pas content », a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par rmcsport.bfmtv.



« Je suis remonté, remonté contre la presse car j’estime que je ne mérite pas ce traitement. J’ai envie qu’on me laisse tranquille au moins cette saison, qu’on me laisse travailler avec mon équipe, avec tous mes joueurs », s’est-il voulu être clair.



Le champion du monde français exige du respect à son égard. « Je veux juste du respect. Et en fin de saison, si je n’y suis pas arrivé oui, il faudra changer. Je l’ai toujours dit, j’ai toujours assumé mes responsabilités. Je suis un peu remonté, mais heureusement. J’ai envie de m’en sortir, de m’affirmer ».