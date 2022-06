Ziguinchor : Guy-Marius Sagna et Cie jugés ce mardi

L’activiste Guy-Marius Sagna, arrêté à Ziguinchor (sud) le 18 juin dernier, lendemain de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) sera devant la barre ce mardi. Il sera jugé en même temps que 35 autres personnes arrêtées au cours des manifestations.



Les mis en cause placés sous mandat de dépôt trois jours après leur interpellation, sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée et actions diverses ».



A noter que les autres prévenus arrêtés à Dakar dont Dédié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aidara ont été jugés hier lundi. Ils ont été libérés suite des condamnations diverses.