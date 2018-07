Ziguinchor : des familles dorment à la belle étoile après les dégâts causés par les pluies

Les pluies ont fait d’importants dégâts à Bigona dans la région de Ziguinchor. Les populations des communes de Kataba et de Djouloulou situées dans ledit département ont tout perdu.



Des maisons effondrées, des toits emportés, tels sont les dégâts occasionnés par les pluies qui sont tombées dans la région de Ziguinchor. Ousmane Cissé et sa famille qui compte une trentaine de membres sont sans abri. Ils dorment à la belle étoile depuis trois (3) jours.



L’adjoint au sous-préfet de ladite localité fait le bilan des dégâts causés par la pluie : «Nous avons 13 familles à Darou Salam, 5 familles qui sont concernées à Kouram dans la commune de Kataban, 2 familles sont concernées dans la commune de Birkama Nding et même de Djouloulou», liste Amadou Baba Ndiaye sur la Rfm.