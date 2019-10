Ziguinchor: des responsables du Pastef marchent pour dire "non au harcèlement" contre Ousmane Sonko

Des responsables du Pastef ont marché ce samedi à Ziguinchor, région située au sud du Sénégal, pour dire "non au harcèlement" contre leur leader Ousmane Sonko et au "non à la politisation" de l’affaire de présumé détournement de 94 milliards FCFA.



« L’objectif de la marche c’est juste soutenir notre leader, Ousmane Sonko. Vu les harcèlements qui se font contre lui, on a jugé nécessaire de faire une marche pacifique pour dire à ses détracteurs qu’on est là et on fera face à eux, » a dit le président de la commission organisation du parti Cherif Abdoul Aziz Cissé au micro de la Rfm.



Il a lancé un appel aux jeunes patriotes de la région afin qu’ils comprennent les enjeux du moment et qu'ils soient conscients et se mobilisent. M. Cissé estime que si l’accusé Mamour Diallo a raison, ce sera regrettable de la part de notre justice, car selon lui, leur leader sait ce qu’il fait et ne joue pas l’administration.



A l’en croire, si Sonko n’avait pas de preuves, il n’allait pas voir le juge, saluant le courage de l’opposant.