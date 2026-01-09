Ziguinchor : deux (02) personnes placées en garde à vue et 20 g de chanvre indien interceptés à la Mac

La direction de la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor (sud) a remis, le 07 janvier 2025, à la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de la ville deux (02) détenus de cet établissement pénitentiaire, à savoir B. Ba et A. Sagna. Selon le quotidien Libération, ils sont poursuivis pour « trafic de drogue en milieu carcéral » portant sur vingt grammes de chanvre indien.



Cette interpellation fait suite à l'interception, par les éléments de la Mac, d'un colis constitué d'un pot de yaourt destiné à B.Ba. L'ouverture dudit colis a permis de découvrir un sachet en plastique contenant environ vingt (20) grammes de chanvre indien.



Interrogé, B. Ba aurait déclaré que la drogue est destinée à A. Sagna. Pour les besoins de l'enquête, les deux détenus ont été extraits de prison et placés en garde à vue.