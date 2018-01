Ziguinchor : il n’y a plus de blessés du massacre à l’hôpital régional

Il n’y a plus de blessés de la tuerie de Borofay Baynouk à l’hôpital régional de Ziguinchor. En effet, selon nos confrères de Sud Fm qui livrent l’information? les deux derniers qui étaient internés dans cette structure de santé ont finalement été libérés ce lundi par les médecins, après avoir obtenu une assurance sur leur état de santé.



Cette libération avait été précédée par celle d’un des blessés qui lui, avait regagné son domicile dès le lendemain de l’attaque de Borofay Baynouk et les trois (3) autres, qui étaient gravement blessés, avaient été évacués sur Dakar par vol militaire pour des soins en chirurgie cardio vasculaire et neurochirurgie.