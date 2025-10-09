Ziguinchor : l’IA réaffirme l’engagement des autorités pour une année scolaire stable et performante

La rentrée scolaire 2025/2026 s’est déroulée dans une ambiance « studieuse » à Ziguinchor, rapporte le journal Libération. Pour marquer cet événement, l’Inspecteur d’Académie (IA), Pape Gorgui Ndiaye, a effectué, hier, mercredi, une tournée officielle dans plusieurs établissements scolaires de la commune afin de s’assurer du démarrage effectif des enseignements.





L'IA, accompagné de l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF), a visité des structures allant du préscolaire (Case des tout-petits de Tilène) à l'élémentaire (Matar Dième) et au secondaire (Lycée Peyrissac, Cem Boucotte Sud, Marie Rivier). Partout, l'accueil fut assuré par des enseignants mobilisés et des élèves visiblement heureux de retrouver le chemin de l'école, informe Libération.



À l'issue de sa tournée, Pape Gorgui Ndiaye s'est dit « satisfait » de constater la reprise effective dans la majorité des établissements visités, en particulier dans le préscolaire et l'élémentaire. L'Inspecteur d'Académie a réaffirmé la volonté des autorités éducatives de garantir une année scolaire « stable et performante ».





Toutefois, Libération souligne que cet enthousiasme est tempéré par des défis structurels persistants. L'IA a reconnu que la région de Ziguinchor doit encore faire face à des obstacles majeurs pour assurer une rentrée 2025/2026 pleinement réussie, citant notamment les infrastructures fragiles et la pénurie d'enseignants.



Le quotidien note enfin que cette rentrée intervient dans un contexte marqué par de fortes pluies, compliquant davantage la tâche des équipes éducatives, bien déterminées à garantir une année scolaire réussie malgré les obstacles.



