Ziguinchor : l'ingénieur en informatique qui menaçait de mort les membres de la famille d'Ousmane Sonko mis aux arrêts

AH. Ndiaye, un ingénieur informatique de 31 ans, s’est introduit dans la maison familiale du Premier ministre Ousmane Sonko à Ziguinchor, dimanche 1er février. Dans un état d’ébriété avancé, il a proféré des injures et menacé de mort les habitants et le voisinage avant d’être intercepté par la police.



Selon L'Observateur, l’individu s’est d’abord rendu à la boutique située en face de la maison, où il a attendu le retour du boutiquier avant de l’invectiver et de le menacer, prétendant être armé. Puis, il a traversé la rue pour s’introduire dans la maison de la mère d’Ousmane Sonko, Khady Ngom, où il a redoublé de violence verbale. Alerté par le raffut, le voisinage s’est mobilisé pour protéger la famille du Premier ministre, tandis que des jeunes du quartier ont formé un bouclier humain autour de la demeure.



Face à la montée de tension, AH. Ndiaye a pris la fuite avant l’arrivée de la police. Il a été intercepté plus tard sur la route de Bignona, au volant d’un 4x4 appartenant à son employeur, la société Ecotra. Selon une source proche de l’enquête, il était toujours en état d’ébriété au moment de son arrestation.



Si ses intentions restent à préciser, AH. Ndiaye aurait accusé Ousmane Sonko " d’être responsable de la faillite de son entreprise en raison d’un redressement fiscal." Cependant, aucun élément concret ne vient pour l’instant étayer cette déclaration, souligne le journal. De plus, son éventuelle possession d’une arme, qu’il aurait mentionnée lors de son altercation avec le boutiquier, est en cours de vérification.



Placé en cellule de dégrisement au commissariat central de Ziguinchor, il devrait être entendu aujourd’hui. Le procureur a été saisi de l’affaire.