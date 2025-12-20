Ziguinchor : le Président Diomaye Faye en visite chez la famille de Sonko et annonce 7 milliards FCFA pour achever l’aéroport

En tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une visite de courtoisie à la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, au quartier HLM Néma de Ziguinchor.



Avant cette étape, le chef de l’Etat a visité le chantier de l’aéroport de Ziguinchor, où il a annoncé qu’une enveloppe de 7 milliards de FCFA a été décaissée afin de lever les obstacles et de permettre la livraison de l’infrastructure au mois d’avril prochain.

