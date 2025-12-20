Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ziguinchor : le Président Diomaye Faye en visite chez la famille de Sonko et annonce 7 milliards FCFA pour achever l’aéroport



Ziguinchor : le Président Diomaye Faye en visite chez la famille de Sonko et annonce 7 milliards FCFA pour achever l’aéroport
En tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une visite de courtoisie à la famille du Premier ministre Ousmane Sonko, au quartier HLM Néma de Ziguinchor.
 
Avant cette étape, le chef de l’Etat a visité le chantier de l’aéroport de Ziguinchor, où il a annoncé qu’une enveloppe de 7 milliards de FCFA a été décaissée afin de lever les obstacles et de permettre la livraison de l’infrastructure au mois d’avril prochain.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 20 Décembre 2025 - 18:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter