Ziguinchor : le préfet encadre les sorties du Kankourang

Le préfet de Ziguinchor, Latyr Ndiaye, a pris un arrêté pour réglementer les sorties du Kankourang et les manifestations culturelles du « Diambadong ». La mesure phare de ce texte est la création d’un comité de contrôle et de supervision.



Ce nouveau comité a pour mission de prévenir les violences et les troubles à l’ordre public. Il doit également veiller à la sauvegarde du patrimoine culturel lié à ces événements traditionnels.



Désormais, toute sortie du Kankourang ou organisation de « Diambadong » est soumise à une déclaration préalable obligatoire. Les organisateurs doivent déposer cette demande auprès de la préfecture entre trois et quinze jours avant la manifestation.



L'arrêté préfectoral introduit plusieurs restrictions temporelles et logistiques. Jusqu’à nouvel ordre, ces activités sont limitées aux mois d’août et de septembre. Elles pourront se dérouler uniquement les week-ends, entre 6 heures et 18 heures.