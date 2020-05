Ziguinchor : le présumé cerveau d’une bande de cambrioleurs arrêté

Un individu soupçonné d’être le cerveau d’une bande de cambrioleurs opérant à Ziguinchor (sud) a été arrêté, a annoncé mardi le commissaire de police Adramé Sarr, chef du service régional de la sécurité publique.



« Nous avons arrêté le cerveau de cette bande de cambrioleurs qui semait la terreur à Ziguinchor depuis quelques jours. Il a reconnu qu’il est bien le cerveau de cette bande », a-t-il dit à la presse locale.



« Il est passé aux aveux et a fait, sans contrainte, la reconstitution des faits dans les lieux cambriolés. Lors de son arrestation, il était en possession de quelques coupures de banque », a indiqué M. Sarr, ajoutant qu’une enquête a été ouverte sur les cambriolages commis.



Trois boutiques, deux magasins de grande surface et une pharmacie ont été visités à Ziguinchor par la bande, selon le commissaire de police.



Les propriétaires des biens cambriolés disent avoir été privés d’importantes sommes d’argent emportées par les cambrioleurs, qui opéraient pendant les heures de couvre-feu, selon Adramé Sarr.



« Depuis le début du couvre-feu, nous avons mis en place un dispositif de sécurité très étoffé. Mais quand la série de cambriolages a eu lieu, nous avons renforcé le dispositif pour aller aux trousses des cambrioleurs », a-t-il expliqué.



Selon M. Sarr, « une opération de sécurisation de la région de Ziguinchor est menée depuis une dizaine de jours, par ‘’plus de 400 éléments ». « Tout le service régional de sécurité a été mobilisé », a-t-il souligné.

