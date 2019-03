Ziguinchor : les deux jeunes de l’opposition condamnés à un mois avec sursis

Placés sous mandats de dépôt vendredi dernier, les deux jeunes de la coalition de l’opposition «Idy 2019», Yankhoba Sagna et Chérif Baldé ont été condamnés ce mardi à un (1) mois avec sursis.



Ce verdict a ravi leur avocat Me Kory Sène qui considère que le juge Mohamed Diop a été sage dans sa décision : «je salue l’attitude du tribunal qui, après avoir vraiment prodigué une très bonne leçon de science politique et de droit civique aux jeunes prévenus, les a reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, avant de les condamner à un mois assorti d’un sursis».



«Il leur permet à partir d’aujourd’hui de disposer de leur liberté, de reprendre leurs activités notamment leurs études », ajoute-t-il.



Yankhoba Sané et Chérif Baldé étaient poursuivis pour participation à des manifestations illicites après la publication des résultats provisoires du scrutin du 24 février par la Commission nationale de recensement des votes qui avait déclaré Macky Sall vainqueur avec 58,27% des suffrages valablement exprimés.