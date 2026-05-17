Athlétisme : Amath Faye sacré champion d’Afrique du triple saut à Accra

Le Sénégal brille sur la scène sportive continentale. Lors de la 24e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme qui se déroule actuellement au Ghana, le triple sauteur Amath Faye s’est adjugé la médaille d’or grâce à une performance magistrale de 17 mètres tout pile, confirmant ainsi son rang parmi l’élite africaine de la discipline.







Ce sacre historique a été salué par les autorités nationales, notamment par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Dans un message officiel, elle a tenu à exprimer la fierté du peuple sénégalais, saluant un impressionnant bond qui hisse haut les couleurs du Sénégal, tout en réaffirmant la volonté de l'État d'accompagner durablement le sport de haut niveau.







L'or d'Amath Faye couronne une belle moisson pour la délégation sénégalaise, particulièrement performante dans les épreuves de concours. Au saut en longueur, Lys Mendy s’est emparée de la médaille d’argent avec un bond de 8,07 m, tandis qu’Ahmad Faye est monté sur la troisième marche du podium pour s'offrir le bronze grâce à un saut mesuré à 8,00 m.







Sur la piste, le hurdler Louis-François Mendy n’a pas réussi à conserver sa couronne continentale au 110 mètres haies, mais il a tout de même décroché la médaille d'argent en finale en bouclant sa course avec un chrono de 13''81.

