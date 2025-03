Ziguinchor : un appui de près de 100 millions FCFA pour 666 personnes déplacées de retour

Le directeur général de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), Matar Sène a procédé ce lundi au lancement officiel des opérations de paiement aux déplacés de retour des communes de Nyassia et d’Enampor. La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, des autorités administratives, des chefs de service et des populations.

Au total, rapporte l’APS, 666 personnes déplacées, de retour dans la région de Ziguinchor (sud), vont bénéficier d’un appui des autorités publiques d’un montant global de 99 900 000 FCFA, a annoncé lundi, à Nyassia, le directeur général.

« Cette cérémonie qui nous réunit intervient dans un contexte international et national marqué par une conjoncture économique très difficile qui n’épargne aucun pays. Mais malgré cette situation difficile, les autorités ont décidé d’accompagner le retour des personnes déplacées ici présentes en allouant à chaque personne une subvention de 150 000 FCFA. Au total, 666 personnes de la région de Ziguinchor vont bénéficier de cet appui soit un montant global de 99 900 000 FCFA », a-t-il déclaré.

Selon le directeur, cette cérémonie permet d’écrire une nouvelle page pour le retour définitif de la Paix et par là jeter les bases de l’émergence de la grande Casamance naturelle.



Il a indiqué que « le gouvernement travaille d’arrache-pied pour mettre en place toutes les conditions nécessaires afin de faciliter un retour paisible aux populations déplacées à cause du conflit en Casamance » .