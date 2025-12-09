Ziguinchor : un carreleur et un artiste interpellés avec 100 grammes de chanvre indien

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a frappé dans le quartier de Boucotte, mettant fin aux activités d’un carreleur et d’un artiste impliqués dans la revente de chanvre indien. L'interpellation a permis la saisie de 100 grammes de drogue et, surtout, l'identification de plusieurs complices, marquant un coup d'arrêt important dans la chaîne d'approvisionnement locale.



Les mis en cause sont S.S. Niang, un carreleur de 22 ans originaire de Thiès, et O. Dièye, un artiste de 40 ans, natif de Ziguinchor. Les deux individus ont été appréhendés en flagrant délit alors qu'ils étaient sur le point, selon les enquêteurs, d'effectuer une transaction de stupéfiants dans une résidence située à proximité d'un bar très fréquenté.



Immédiatement embarqués, rapporte « L’Observateur », les suspects ont ensuite vu leurs domiciles perquisitionnés par les forces de l'ordre. Cette fouille a permis de découvrir 100 grammes de chanvre indien, ainsi qu'un ensemble d'outils suspects dont une paire de ciseaux, deux couteaux et des papiers d’emballage. Ce matériel est considéré par la police comme typiquement utilisé pour le conditionnement et la revente de petites quantités de stupéfiants.



Selon des sources proches de l’enquête, S.S. Niang et O. Dièye feraient partie d’un réseau de trafic de drogue plus vaste et structuré. Au cours de leur garde à vue, les deux hommes auraient été « cuisinés » par les limiers et auraient fourni les noms de plusieurs complices, actuellement recherchés par les forces de l'ordre.



À l’issue de leur période légale de garde à vue, les deux individus ont été déférés au parquet. Ils sont désormais poursuivis pour « association de malfaiteurs, détention et cession de chanvre indien ». S.S. Niang et O. Dièye ont été placés sous mandat de dépôt et écroués à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor, où ils attendent leur jugement.