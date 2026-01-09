Ziguinchor : un présumé trafiquant de drogue en provenance de Guinée-Bissau arrêté

La brigade de recherches du commissariat de Ziguinchor (sud) a interpellé Abdoulaye Mbaye (21 ans), se disant commerçant, en provenance de Guinée-Bissau et de passage dans la ville. Selon le quotidien Libération, il a été placé en garde à vue pour «détention et trafic de drogue».



Son arrestation fait suite à l'exploitation d'une information faisant état d’un réseau de trafiquant de drogue géré par une personne entre la Guinée-Bissau et la ville de Dakar. Le journal précise qu’Abdoulaye Mbaye a été appréhendé à bord d’un véhicule de transport en commun en provenance de la Guinée-Bissau, dans la nuit du 6 au 7 janvier, aux environs de 02 heures. Par devers lui, les policiers ont trouvé 35 sachets de crack minutieusement dissimulé sous le passant de la ceinture de son pantalon.



Interrogé, le mis en cause aurait reconnu être le propriétaire du produit trouvé, soutenant l'avoir acheté en Guinée-Bissau, à 2.250 Fcfa l'unité.