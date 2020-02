Ziguinchor : une femme de 50 ans, chef de gang de dealers de drogue, arrêtée

Thiané Ly, chef d'une bande de dealers de drogue, a été arrêtée à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Elle a été interpellée en même temps que ses compagnons d’infortunes dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 févier 2020 aux environs de 22 heures.



Selon L’Observateur, les complices de Thiané, couverts par leurs activités professionnelles, Abdoulaye Ly et Cheikh Omar Sow, respectivement artiste et marchand ambulant, ont été arrêts dans leur domicile sis à Tilène centre, dans la périphérie de Ziguinchor. Ils ont été surpris alors qu’ils détenaient par devers eux, 5 kilogrammes de chanvre indien qu’ils devaient écouler.



Epinglés, Thiané et sa bande passent aux aveux. Ils pourraient être envoyés en prison ce lundi pour détention et trafic de drogue.