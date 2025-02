Ziguinchor : une lycéenne accouche et jette son bébé dans une fosse

Une jeune élève en classe de Seconde dans un collège privé a été arrêtée après avoir jeté son bébé mort-né dans une fosse septique. L’affaire, révélée dimanche 2 février 2025, a secoué le quartier Hlm Néma, à Ziguinchor.



Les faits remontent au vendredi dernier, indique L'Observateur. Selon des témoins, l’adolescente, qui résidait dans une concession familiale après avoir quitté le domicile parental à Kandé, avait dissimulé sa grossesse. Elle avait laissé croire à son entourage qu’elle était en période de menstruation.



« Elle fréquente notre maison, car elle est la camarade de classe de notre sœur », témoigne une habitante du domicile sous le couvert de l’anonymat. « Nous avons été surpris d’apprendre qu’elle avait accouché d’un bébé mort-né et qu’elle l’avait jeté dans la fosse septique. »



À en. croire le journal, c'est l’un des membres de la famille, en débouchant la fosse, qui a fait la découverte macabre. Alertée, la mère de la famille a immédiatement confronté la jeune fille, qui a fini par avouer les faits. La police a été prévenue et s’est rendue sur place pour procéder à son arrestation.



Les sapeurs-pompiers se sont ensuite déplacés sur les lieux pour récupérer le corps sans vie du nourrisson, déjà en état de décomposition. D’après des sources judiciaires, le bébé mort-né a été finalement inhumé après autorisation des autorités compétentes.



La jeune fille a été admise à l’hôpital régional de Ziguinchor, où elle a été examinée par un gynécologue. Son rapport sera remis aux enquêteurs de la police de Yamatogne, où la mise en cause est actuellement en garde à vue. Elle devra répondre de son acte devant la justice.