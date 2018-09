Zimbabwe: le nouveau ministre des Finances veut un retour du dollar zimbabwéen

Le tout nouveau ministre des Finances Mthuli Ncube se donne trois ans pour restaurer la confiance dans l’économie zimbabwéenne.



Sa priorité : renégocier la dette du pays avec ses créanciers et procéder à d’importantes réformes fiscales et monétaires.



Cet ancien professeur à l’université d’Oxford et ex-vice-président de la Banque africaine de développement veut réduire les dépenses de l’Etat.



Et, à termes, restaurer le dollar zimbabwéen : « Au final, nous souhaiterions voir un retour du dollar zimbabwéen, stable, dans lequel nous avons confiance, a-t-il expliqué. Nous allons commencer à y travailler. Une des premières choses que nous allons faire est de reconstituer nos réserves. Car pour avoir une devise locale, il nous faut des réserves, une production, comme par exemple la production d’or qui fait partie des réserves. »



Sa nomination a été bien accueillie. Les opérateurs économiques ont été rassurés de voir qu’un technocrate avait été nommé à ce poste et non un membre du parti au pouvoir la Zanu-PF.



Mais aura-t-il les mains libres pour entreprendre les réformes nécessaires, notamment les coupes dans le budget de l’Etat ?



L’ex-ministre des Finances avait déjà tenté de réduire les salaires des fonctionnaires – qui représentent 93% du budget de l’Etat – avant que l’ancien président Robert Mugabe ne renverse sa décision.