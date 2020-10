Zinedine Zidane en pleine tempête, le clash Guardiola-Conceição fait les gros titres en Angleterre

La presse européenne met la pression sur Zidane Deux défaites à domicile qui laissent des traces. Le Real Madrid vient d'enchaîner deux contre-performances à Valdebebas contre Cadiz puis le Shakhtar en Ligue des Champions, et forcément la pression se fait plus forte sur le club et Zinedine Zidane. Surtout avant un Clasico décisif au Camp Nou demain (16 heures). Ce matin, la presse espagnole met la pression sur le technicien français. As parle par exemple «d'un examen» pour Zizou lors de ce déplacement en Catalogne. El Pais pense que «Madrid est en alerte orange» et une défaite à Barcelone ferait tout passer en rouge. La presse catalane aussi s'amuse de la situation et Mundo Deportivo évoque «une alarme blanche» au sein de la Casa Blanca. Selon le média, deux noms, ceux de Raul et de Mauricio Pochettino, circulent déjà afin de remplacer Zidane en cas de mauvais résultat. Même le journal L'Équipe s'y est mis ce matin. Pour lui, il règne «un avis de tempête» sur la tête de Zidane et la semaine du technicien tricolore sera décisive pour la suite de son aventure à Madrid. Les mots de Conceição envers Guardiola font la une Sergio Conceição était très agacé en conférence de presse d'après-match mercredi soir après la défaite de son équipe sur la pelouse de Manchester City lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pas parce que ses joueurs avaient été battus. Mais par l'attitude et le manque de classe du technicien espagnol envers son équipe et même le Portugal. «En plus de la manière dont il s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'étaient pas de bonnes paroles (...) L'attitude de Guardiola et de tout son banc était extrêmement désagréable.» Des mots forts qui s'affichent en une de deux tabloïds anglais ce matin : le Daily Mirror et le Daily Star. Le match retour le 1er décembre prochain au Portugal promet d'être brulant. L'AC Milan impressionne Huitième victoire consécutive pour l'AC Milan hier soir sur la pelouse du Celtic (3-1). Au-delà de bien entamer sa campagne de Ligue Europa, les Lombards ont surtout poursuivi leur cadence infernale qui durent depuis le restart de juin dernier. Les hommes de Stefano Pioli continuent de planer et cela semble réjouir la presse italienne ce vendredi. La Gazzetta dello Sport parle de «milanais géants» avec encore un Zlatan Ibrahimovic en patron et des jeunes comme Hauge et Brahim Diaz qui ont marqué hier soir. Pour le Corriere dello Sport, cette 8e victoire va être fêtée à Milan. Avant de se remettre dans le bain du championnat, dès ce lundi face à l'AS Roma pour un choc qui promet.



Revue de Presse Footmercato