Zone de captage : le gouvernement engagé à terminer les travaux dans les plus brefs délais

Le Premier ministre en compagnie du ministre de l'Intérieur, du ministre auprès du ministre de l'Assainissement en charge des inondations et du directeur général de l'Onas ont visé le bassin de rétention de la zone de captage. Amadou Ba s'est réjoui de l'avancement des travaux.

"Je félicite le ministre en charge de l'Assainissement et le directeur général de l'Onas. J'ai vu que les travaux avancent et les populations l'ont confirmé et c'est important parce que nous travaillons pour elle. Il est bon que les populations puissent apprécier pour voir qu'il y a évolution", a dit le PM.

"Nous sommes à la veille de l'hivernage et la zone de captage constitue un point sensible et le président de la République a exigé au gouvernement que les travaux qui avaient été engagés l'année dernière que l'on puisse vérifier leur effectivité sur le terrain, mesurer l'impact et lui rendre compte dès son retour", a indiqué le Premier ministre.

Selon lui, les travaux avancent très bien. "C'est un investissement de 24 milliards FCFA qui a été engagé par l'Etat depuis l'année dernière pour la zone de captage. Nous avons aussi une centrale électrique, la cité Belle vue, qui soutient beaucoup la Senelec dans l'approvisionnement de l'électricité de la ville de Dakar", a fait savoir Amadou Ba au cours de sa visite.

Maintenant, poursuit-il, le gouvernement va veiller à ce que les travaux soient terminés dans les meilleurs délais. "Dès la semaine prochaine je vais convoquer à nouveau une autre réunion pour surveiller cette de très près et entreprendre d'autres visites au niveau de la région de Dakar où nous avons beaucoup de points sensibles. Mais aussi voir la question des inondations au niveau national", a annoncé Amadou Ba.





Le Premier ministre a effectué, ce lundi 26 juin 2023, une visite dans la Zone de captage où une partie du bassin de rétention s’était effondrée, l'année passée. Il a saisi cette occasion pour constater l'avancement des travaux. Amadou Ba a donné des instructions aux services compétents pour terminer les travaux dans les plus brefs délais.